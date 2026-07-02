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110
6:110
ونقلب افيدتهم وابصارهم كما لم يومنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ١١٠
وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١١٠
وَنُقَلِّبُ
اَفْـِٕدَتَهُمْ
وَاَبْصَارَهُمْ
كَمَا
لَمْ
یُؤْمِنُوْا
بِهٖۤ
اَوَّلَ
مَرَّةٍ
وَّنَذَرُهُمْ
فِیْ
طُغْیَانِهِمْ
یَعْمَهُوْنَ
۟۠
اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سر کشی کے اندر بھٹکتے رہیں
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ
] وه دڵ و چاویان وهردهگێڕین و جێگیریان ناكهین لهسهر ئیمان هێنان، یان دڵ و چاویان لهناو گڕو بڵێسهی ئاگری دۆزهخدا وهردهگێڕین [
كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ
] چۆن له دونیادا یهكهمجار ئیمانیان پێ نههێنا [
وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١١٠)
] وه له دونیادا وازیان لێ دێنین با لهناو كوفرو توغیان و سهركهشی و لهڕێ دهرچوونی خۆیاندا بگهوزێن و یارى بكهن و بهردهوام بن.