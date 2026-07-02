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الأنعام
107
6:107
ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل ١٠٧
وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا۟ ۗ وَمَا جَعَلْنَـٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًۭا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍۢ ١٠٧
وَلَوْ
شَآءَ
اللّٰهُ
مَاۤ
اَشْرَكُوْا ؕ
وَمَا
جَعَلْنٰكَ
عَلَیْهِمْ
حَفِیْظًا ۚ
وَمَاۤ
اَنْتَ
عَلَیْهِمْ
بِوَكِیْلٍ
۟
اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ اور (اے نبی ﷺ ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا ہے اور نہ ہی آپ ﷺ ان کے ضامن ہیں
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[
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا
] ئهگهر خوای گهوره ویستی لێ بوایه ئهوا وای ئهكرد كه شهریك بۆ خوای گهوره بڕیار نهدهن و ههموو خهڵك باوهڕدار بوایه بهڵام ئهوه حیكمهتی تیایه كه ههیه موسڵمانهو ههیه موسڵمان نیه [
وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا
] وه تۆمان دانهناوه كه پارێزهرو چاودێر بیت بهسهریانهوهو كردهوهكانیان بپارێزی [
وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (١٠٧)
] وه تۆ سهرپهرشتیارو ههڵسوڕێنهری رۆزى و ئیشوكاریان نیت تهنها ئهوهندهت لهسهره دینهكهی خوای گهورهیان پێ بگهیهنی.