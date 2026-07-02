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الأنعام
105
6:105
وكذالك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ١٠٥
وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْـَٔايَـٰتِ وَلِيَقُولُوا۟ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُۥ لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ١٠٥
وَكَذٰلِكَ
نُصَرِّفُ
الْاٰیٰتِ
وَلِیَقُوْلُوْا
دَرَسْتَ
وَلِنُبَیِّنَهٗ
لِقَوْمٍ
یَّعْلَمُوْنَ
۟
اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش دلاتے ہیں تاکہ یہ پکار اٹھیں کہ (اے نبی ﷺ آپ نے سمجھا دیا اور تاکہ ہم واضح کردیں اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں (یا جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں)۔
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Tafseer Jalalayn
﴿وَكَذَ ٰلِكَ﴾ كَمَا بَيَّنَّا مَا ذُكِرَ ﴿نُصَرِّفُ﴾ نُبَيِّن ﴿ٱلۡـَٔایَـٰتِ﴾ لِيَعْتَبِرُوا ﴿وَلِیَقُولُوا۟﴾ أَيْ الْكُفَّار فِي عَاقِبَة الأمر ﴿دَ ٰرَسۡتَ﴾ ذَاكَرْت أَهْل الْكِتَاب وَفِي قِرَاءَة {دَرَسۡتَ} أَيْ كتب الماضين وجئت بهذا منها ﴿وَلِنُبَیِّنَهُۥ لِقَوۡمࣲ یَعۡلَمُونَ ١٠٥﴾