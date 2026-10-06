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Tafsir Fathul Majid الأنعام کی تفسیر، آیت 103
الأنعام
103
6:103
لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ١٠٣
لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَـٰرَ ۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٠٣
لَا
تُدْرِكُهُ
الْاَبْصَارُ ؗ
وَهُوَ
یُدْرِكُ
الْاَبْصَارَ ۚ
وَهُوَ
اللَّطِیْفُ
الْخَبِیْرُ
۟
نگاہیں اس کو نہیں پا سکتیں اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بیں اور باخبر ہے
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Tafsir Fathul Majid
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