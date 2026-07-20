سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الأحزاب
60
33:60
۞ لين لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ٦٠
۞ لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌۭ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًۭا ٦٠
لَىِٕنْ
لَّمْ
یَنْتَهِ
الْمُنٰفِقُوْنَ
وَالَّذِیْنَ
فِیْ
قُلُوْبِهِمْ
مَّرَضٌ
وَّالْمُرْجِفُوْنَ
فِی
الْمَدِیْنَةِ
لَنُغْرِیَنَّكَ
بِهِمْ
ثُمَّ
لَا
یُجَاوِرُوْنَكَ
فِیْهَاۤ
اِلَّا
قَلِیْلًا
۟
اگر باز نہ آئے یہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو مدینہ میں سنسنی پھیلانے والے ہیں تو (اے نبی ﷺ !) ہم آپ کو ان پر اکسا دیں گے } پھر وہ آپ ﷺ کے پڑوسی بن کر اس (شہر) میں نہیں رہ سکیں گے مگر بہت تھوڑا عرصہ۔
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
تدبر کریں۔
ابھی دکھانے کے لیے کوئی تدبر موجود نہیں ہے۔ آپ خود اپنا تدبر شروع کریں اور اسے نجی طور پر محفوظ کریں، یا اسے قرآن ریفلیکٹ کمیونٹی کے ساتھ شیئر کریں۔
ایک تدبر شامل کریں
قرآن ریفلیکٹ وزٹ کریں
پچھلی آیت
اگلی آیت