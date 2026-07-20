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الأحزاب
29
33:29
وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما ٢٩
وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَـٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًۭا ٢٩
وَاِنْ
كُنْتُنَّ
تُرِدْنَ
اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ
وَالدَّارَ
الْاٰخِرَةَ
فَاِنَّ
اللّٰهَ
اَعَدَّ
لِلْمُحْسِنٰتِ
مِنْكُنَّ
اَجْرًا
عَظِیْمًا
۟
اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طالب ہو تو (اطمینان رکھو کہ) اللہ نے تم جیسی نیک خواتین کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔
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Dr Maryam Fayyaz
فالو
40 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 28:33-29
Bismillah
Surah Al-Ahzab offers a profound framework for understanding the sacredness of marriage and family life in Islam. It portrays marriage not merely as a social contract but as a spiritual partnership built on respect, faith, and shared responsibility. The verses that address the Prophet ﷺ and his household serve as timeless reminders that dignity, humility, and devotion to Allah form the essence of a strong marital bond.
Through the P...
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