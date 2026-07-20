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الأحزاب
28
33:28
يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ٢٨
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًۭا جَمِيلًۭا ٢٨
یٰۤاَیُّهَا
النَّبِیُّ
قُلْ
لِّاَزْوَاجِكَ
اِنْ
كُنْتُنَّ
تُرِدْنَ
الْحَیٰوةَ
الدُّنْیَا
وَزِیْنَتَهَا
فَتَعَالَیْنَ
اُمَتِّعْكُنَّ
وَاُسَرِّحْكُنَّ
سَرَاحًا
جَمِیْلًا
۟
اے نبی ﷺ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو } تو آئو میں تمہیں کچھ مال و متاع دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Dr Maryam Fayyaz
فالو
40 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 28:33-29
Bismillah
Surah Al-Ahzab offers a profound framework for understanding the sacredness of marriage and family life in Islam. It portrays marriage not merely as a social contract but as a spiritual partnership built on respect, faith, and shared responsibility. The verses that address the Prophet ﷺ and his household serve as timeless reminders that dignity, humility, and devotion to Allah form the essence of a strong marital bond.
Through the P...
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