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الأحزاب
15
33:15
ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسيولا ١٥
وَلَقَدْ كَانُوا۟ عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَـٰرَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْـُٔولًۭا ١٥
وَلَقَدْ
كَانُوْا
عَاهَدُوا
اللّٰهَ
مِنْ
قَبْلُ
لَا
یُوَلُّوْنَ
الْاَدْبَارَ ؕ
وَكَانَ
عَهْدُ
اللّٰهِ
مَسْـُٔوْلًا
۟
حالانکہ اس سے قبل وہ اللہ سے وعدہ کرچکے تھے کہ وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ } اور اللہ سے کیے گئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہے۔
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Dr Maryam Fayyaz
فالو
44 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 15:33، 172:7، 63:2، 7:33، 83:2، 13:5، 72:33، 65:2، 111:9، 34:17، 21:4
Bismillah
The Qur’an shows that the story of humanity is the story of covenants. Before time and history, Allah gathered every soul and asked: 'Am I not your Lord?' and we all replied: 'Yes, we bear witness' (7:172). That first covenant is written into our nature. Whether we remember it or not, we are bound to it.
From there, covenants continued through prophets and nations. Allah entrusted Banī Isrā’īl with pledge after pledge: 'Hold firmly ...
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