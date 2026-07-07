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الذاريات
41
51:41
وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ٤١
وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ٤١
وَفِیْ
عَادٍ
اِذْ
اَرْسَلْنَا
عَلَیْهِمُ
الرِّیْحَ
الْعَقِیْمَ
۟ۚ
اور قوم عاد میں بھی (نشانی ہے) جب ہم نے ان پر ایک ایسی ہوا چھوڑ دی تھی جوہر خیر سے خالی تھی۔
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قرأت
حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي
{ وفي عَادٍ }
القبيلة المعروفة آية عظيمة
{ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ }
أي: التي لا خير فيها، حين كذبوا نبيهم هودا عليه السلام.