سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الذاريات
35
51:35
فاخرجنا من كان فيها من المومنين ٣٥
فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٥
فَاَخْرَجْنَا
مَنْ
كَانَ
فِیْهَا
مِنَ
الْمُؤْمِنِیْنَ
۟ۚ
پھر ہم نے نکال لیا جو بھی اس بستی میں تھے اہل ایمان۔
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
تفسیر ابنِ کثیر
وقال تعالى ههنا
"فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين"
وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته.