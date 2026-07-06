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الذاريات
33
51:33
لنرسل عليهم حجارة من طين ٣٣
لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةًۭ مِّن طِينٍۢ ٣٣
لِنُرْسِلَ
عَلَیْهِمْ
حِجَارَةً
مِّنْ
طِیْنٍ
۟ۙ
تاکہ ہم ان پر بارش برسائیں کنکریوں کی۔
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قرأت
حدیث
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿لِنُرۡسِلَ عَلَیۡهِمۡ حِجَارَةࣰ مِّن طِینࣲ ٣٣﴾ مَطْبُوخ بِالنَّارِ