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الذاريات
31
51:31
۞ قال فما خطبكم ايها المرسلون ٣١
۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٣١
قَالَ
فَمَا
خَطْبُكُمْ
اَیُّهَا
الْمُرْسَلُوْنَ
۟
ابراہیم نے پوچھا کہ اے ایلچیو ! پھر آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے ؟
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[
قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (٣١)
] پاشان ئیبراهیم -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئهی نێردراوانی خوای گهوره ئهی كارو بهسهرهاتی ئێوه چییهو بۆچی هاتوون؟