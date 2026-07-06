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الذاريات
29
51:29
فاقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ٢٩
فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍۢ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌۭ ٢٩
فَاَقْبَلَتِ
امْرَاَتُهٗ
فِیْ
صَرَّةٍ
فَصَكَّتْ
وَجْهَهَا
وَقَالَتْ
عَجُوْزٌ
عَقِیْمٌ
۟
اس پر اس کی بیوی سامنے آئی بڑبڑاتی ہوئی اور اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور کہنے لگی : بڑھیا بانجھ (بچہ جنے گی کیا) ؟
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Khaleda Begum
فالو
5 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 24:51-30
#BestDaysBestDeeds
Hospitality-a sunnah of Ibrahim (As) and sacrifice
We all know the importance of hospitality in our deen. But throughout my life I have seen a significant deterioration in the quality of being hospitable in people or households. The number of people from extended family, my mother knows is way bigger than i know people from my extended family and one can imagine what is the status of the next generation. Because we don’t vis...
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