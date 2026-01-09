واما من بخل واستغنى ٨ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ٨ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰی ۟ۙ

وأما مَن بخل بماله واستغنى عن جزاء ربه، وكذَّب بـ «لا إله إلا الله» وما دلت عليه، وما ترتب عليها من الجزاء.