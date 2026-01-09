فسنيسره لليسرى ٧
فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ٧
فَسَنُیَسِّرُهٗ
لِلْیُسْرٰی
۟ؕ
Tutamuongoza na kumuafikia njia za kheri na wema na kumsahilishia mambo yake.