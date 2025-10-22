ام عندهم الغيب فهم يكتبون ٤٧ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٤٧ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَیْبُ فَهُمْ یَكْتُبُوْنَ ۟

3

﴿أَمۡ عِندَهُمُ ٱلۡغَیۡبُ﴾ أَيْ اللَّوْح الْمَحْفُوظ الَّذِي فِيهِ الْغَيْب ﴿فَهُمۡ یَكۡتُبُونَ ٤٧﴾ مِنْهُ مَا يَقُولُونَ