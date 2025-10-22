ما لكم كيف تحكمون ٣٦
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٦
مَا
لَكُمْ ۥ
كَیْفَ
تَحْكُمُوْنَ
۟ۚ
তোমাদের কি হয়েছে? তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত?