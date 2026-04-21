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القلم
22
68:22
ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين ٢٢
أَنِ ٱغْدُوا۟ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰرِمِينَ ٢٢
اَنِ
اغۡدُوۡا
عَلٰى
حَرۡثِكُمۡ
اِنۡ
كُنۡتُمۡ
صٰرِمِيۡنَ
٢٢
کہ صبح سویرے چلو اپنے کھیت کی طرف اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو۔
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حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ (٢٢)
] وتیان: له بهرهبهیانی زوو بكهونه ڕێ بۆ لای بهرههم و باخهكهتان ئهگهر ئهتانهوێ ئێوه باخهكه بڕنن، (وتراوه رهزى ترێ بووه).
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
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