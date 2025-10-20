سائن ان کریں۔
سیٹنگز
Select an option
الفاتحة
البقرة
آل عمران
النساء
المائدة
الأنعام
الأعراف
الأنفال
التوبة
يونس
هود
يوسف
الرعد
ابراهيم
الحجر
النحل
الإسراء
الكهف
مريم
طه
الأنبياء
الحج
المؤمنون
النور
الفرقان
الشعراء
النمل
القصص
العنكبوت
الروم
لقمان
السجدة
الأحزاب
سبإ
فاطر
يس
الصافات
ص
الزمر
غافر
فصلت
الشورى
الزخرف
الدخان
الجاثية
الأحقاف
محمد
الفتح
الحجرات
ق
الذاريات
الطور
النجم
القمر
الرحمن
الواقعة
الحديد
المجادلة
الحشر
الممتحنة
الصف
الجمعة
المنافقون
التغابن
الطلاق
التحريم
الملك
القلم
الحاقة
المعارج
نوح
الجن
المزمل
المدثر
القيامة
الانسان
المرسلات
النبإ
النازعات
عبس
التكوير
الإنفطار
المطففين
الإنشقاق
البروج
الطارق
الأعلى
الغاشية
الفجر
البلد
الشمس
الليل
الضحى
الشرح
التين
العلق
القدر
البينة
الزلزلة
العاديات
القارعة
التكاثر
العصر
الهمزة
الفيل
قريش
الماعون
الكوثر
الكافرون
النصر
المسد
الإخلاص
الفلق
الناس
Select an option
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Select an option
العربية
English
বাংলা
русский
Kiswahili
اردو
Kurdî
Rebar Kurdish Tafsir
يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ٨٧
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَـٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٨٧
یٰۤاَیُّهَا
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
لَا
تُحَرِّمُوْا
طَیِّبٰتِ
مَاۤ
اَحَلَّ
اللّٰهُ
لَكُمْ
وَلَا
تَعْتَدُوْا ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
لَا
یُحِبُّ
الْمُعْتَدِیْنَ
۟
3
{حەڵاڵەكان لە خۆتان حەرام مەكەن} [
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ
] ئهی باوهڕداران خواردنێك كه پاك و بهتام و چێژهو خوای گهوره بۆى حهڵاڵ كردوون ئێوه لهسهر خۆتانی حهرام مهكهن بڵێی: ئهمه لهبهر زوهدمه یان لهبهر ئهوهی من كهسێكی خواپهرستم ئهو خواردن و خواردنهوهیه ناخۆم، كهسانێك كه گۆشت خواردن و ژن هێنان و خهوتنیان لهسهر راخهر لهسهر خۆیان حهرام كرد پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - ئینكارى كردو فهرمووى: چیه كهسانێك وایان وتووه، بهڵام من ههندێك رۆژ بهرۆژوو دهبم و ههندێكیش بهرۆژوو نابم، وه ههندێك لهشهو دهخهوم و ههندێكى شهونوێژ دهكهم، وه گۆشتیش دهخۆم و ژنیش دههێنم، وه ههركهسێك له سوننهت و رێبازى من لا بدات ئهوه له من نیه [
وَلَا تَعْتَدُوا
] وه سنووریش مهبهزێنن و دهستدرێژیش مهكهن بهوهی كه ئهوهی كه خوای گهوره حهرامی كردووه حهڵاڵی بكهن، نهخێر حهڵاڵ ئهوهیه كه خوا حهڵاڵی كردووه، وه حهرامیش ئهوهیه كه خوای گهوره حهرامی كردووه، هیچ شتێك لهسهر خۆتان حهرام مهكهن، وه ئهوهشی كه خوا حهرامی كردووه حهڵاڵی مهكهن، یاخود حهڵاڵ لهسهر خۆتان حهرام مهكهن و لهسهر خۆتان فراوانى تهسك مهكهن، یاخود حهڵاڵیش به گوێرهى پێویستیتان بهكار بهێنن و زیادڕهوى تێدا مهكهن [
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)
] به دڵنیایى خوای گهوره ئهو كهسانهی خۆش ناوێ كه دهستدرێژی ئهكهن و سنووری خوا ئهبهزێنن و ئهوهی كه حهرامه بۆ خهڵكی حهڵاڵ ئهكهن، یان ئهوهى كه حهڵاڵه له خهڵكى حهرام دهكهن.
پچھلی آیت
اگلی آیت