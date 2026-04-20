المائدة
63
5:63
لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون ٦٣
لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ٦٣
لَوۡلَا
يَنۡهٰٮهُمُ
الرَّبَّانِيُّوۡنَ
وَالۡاَحۡبَارُ
عَنۡ
قَوۡلِهِمُ
الۡاِثۡمَ
وَاَكۡلِهِمُ
السُّحۡتَؕ
لَبِئۡسَ
مَا
كَانُوۡا
يَصۡنَعُوۡنَ
٦٣
کیوں نہیں منع کرتے انہیں ان کے درویش (صوفی اور پیرو مرشد) اور علماء و فقہاء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے ؟ بہت برا ہے وہ کام جو وہ کر رہے ہیں
Tafseer Jalalayn
﴿لَوۡلَا﴾ هَلَّا ﴿یَنۡهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّـٰنِیُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ﴾ مِنْهُمْ ﴿عَن قَوۡلِهِمُ ٱلۡإِثۡمَ﴾ الْكَذِب ﴿وَأَكۡلِهِمُ ٱلسُّحۡتَۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُوا۟ یَصۡنَعُونَ ٦٣﴾ـه ترك نهيهم
