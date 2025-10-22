قل نعم وانتم داخرون ١٨ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَٰخِرُونَ ١٨ قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ۟ۚ

قوله تعالى : قل نعم أي نعم تبعثون . وأنتم داخرون أي : صاغرون أذلاء ، لأنهم إذا رأوا وقوع ما أنكروه فلا محالة يذلون . وقيل : أي : ستقوم القيامة وإن كرهتم ، فهذا أمر واقع على رغمكم وإن أنكرتموه اليوم بزعمكم .