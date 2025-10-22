فاتقوا الله واطيعون ١١٠ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١١٠ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنِ ۟ؕ

[ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١١٠) ] وه‌ ئێوه‌ ته‌قوای خوای گه‌وره‌ بكه‌ن وه‌ گوێڕایه‌ڵى من بكه‌ن.