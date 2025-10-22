اني لكم رسول امين ١٠٧ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٠٧ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ ۟ۙ

3

إني لكم رسول أمين أي صادق فيما أبلغكم عن الله تعالى . وقيل : أمين فيما بينكم ; فإنهم كانوا عرفوا أمانته وصدقه من قبل كمحمد صلى الله عليه وسلم في قريش .