آپ 26:100 سے 26:101 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
فما لنا من شافعين ١٠٠ ولا صديق حميم ١٠١
فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ ١٠٠ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍۢ ١٠١
فَمَا
لَنَا
مِنْ
شَافِعِیْنَ
۟ۙ
وَلَا
صَدِیْقٍ
حَمِیْمٍ
۟
فلا أحدَ يشفع لنا، ويخلِّصنا من العذاب، ولا مَن يَصْدُق في مودتنا ويشفق علينا.