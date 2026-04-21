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مريم
8
19:8
قال رب انى يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ٨
قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَـٰمٌۭ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًۭا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّۭا ٨
قَالَ
رَبِّ
اَنّٰى
يَكُوۡنُ
لِىۡ
غُلٰمٌ
وَّكَانَتِ
امۡرَاَتِىۡ
عَاقِرًا
وَّقَدۡ
بَلَـغۡتُ
مِنَ
الۡـكِبَرِ
عِتِيًّا
٨
اس نے کہا : اے میرے پروردگار ! میرے ہاں بیٹا کیسے ہوجائے گا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کے باعث سوکھ جانے کی حالت کو
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العربية
Al-Sa'di
Когда пророк Закария услышал благую весть о скором рождении сына, которого он просил у Аллаха, он сильно удивился этому. Положение его жены и его самого не позволяли им родить ребенка. Он не думал об этом, когда обращался с мольбой к Аллаху, потому что его душа была переполнена духовной силой и огромным желанием заиметь сына. Но теперь, когда его молитвы были услышаны, он удивился этому.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
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