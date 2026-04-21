۞ مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون ٢٤
۞ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٢٤
۞ مَثَلُ
الۡفَرِيۡقَيۡنِ
كَالۡاَعۡمٰى
وَالۡاَصَمِّ
وَالۡبَـصِيۡرِ
وَالسَّمِيۡعِ ؕ
هَلۡ
يَسۡتَوِيٰنِ
مَثَلًا ؕ
اَفَلَا
تَذَكَّرُوۡنَ
٢٤
ان دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص اندھا اور بہرہ ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال کے اعتبار سے ؟ تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے
السعدي Al-Sa'di
{ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ }
أي: فريق الأشقياء، وفريق السعداء.
{ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ }
هؤلاء الأشقياء،
{ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ }
مثل السعداء.
{ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا }
لا يستوون مثلا، بل بينهما من الفرق ما لا يأتي عليه الوصف،
{ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ }
الأعمال، التي تنفعكم، فتفعلونها، والأعمال التي تضركم، فتتركونها.
