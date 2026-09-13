Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yusuf Ayah 110
Yusuf
110
12:110
حتى اذا استياس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين ١١٠
حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسْتَيْـَٔسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا۟ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّىَ مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١٠
حَتَّىٰٓ
ﲥ
إِذَا
ﲦ
ٱسۡتَيۡـَٔسَ
ﲧ
ٱلرُّسُلُ
ﲨ
وَظَنُّوٓاْ
ﲩ
أَنَّهُمۡ
ﲪ
قَدۡ
ﲫ
كُذِبُواْ
ﲬ
جَآءَهُمۡ
ﲭ
نَصۡرُنَا
ﲮ
فَنُجِّيَ
ﲯ
مَن
ﲰ
نَّشَآءُۖ
ﲱﲲ
وَلَا
ﲳ
يُرَدُّ
ﲴ
بَأۡسُنَا
ﲵ
عَنِ
ﲶ
ٱلۡقَوۡمِ
ﲷ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﲸ
١١٠
ﲹ
Öyle ki, peygamberler ümitsizliğe düşüp, yalanlandıklarını sandıkları bir sırada onlara yardımımız gelmiştir. Böylece, istediğimizi kurtarırız. Azabımız suçlu milletten geri çevrilemeyecektir.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.