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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yusuf Ayah 104
Yusuf
104
12:104
وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين ١٠٤
وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ لِّلْعَـٰلَمِينَ ١٠٤
وَمَا
ﱁ
تَسۡـَٔلُهُمۡ
ﱂ
عَلَيۡهِ
ﱃ
مِنۡ
ﱄ
أَجۡرٍۚ
ﱅﱆ
إِنۡ
ﱇ
هُوَ
ﱈ
إِلَّا
ﱉ
ذِكۡرٞ
ﱊ
لِّلۡعَٰلَمِينَ
ﱋ
١٠٤
ﱌ
Oysa sen buna karşılık onlardan bir ücret de istemiyorsun. Kuran, alemler için sadece bir öğüttür.
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