Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Ayah 94
Yunus
94
10:94
فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ٩٤
فَإِن كُنتَ فِى شَكٍّۢ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ٩٤
فَإِن
ﲝ
كُنتَ
ﲞ
فِي
ﲟ
شَكّٖ
ﲠ
مِّمَّآ
ﲡ
أَنزَلۡنَآ
ﲢ
إِلَيۡكَ
ﲣ
فَسۡـَٔلِ
ﲤ
ٱلَّذِينَ
ﲥ
يَقۡرَءُونَ
ﲦ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﲧ
مِن
ﲨ
قَبۡلِكَۚ
ﲩﲪ
لَقَدۡ
ﲫ
جَآءَكَ
ﲬ
ٱلۡحَقُّ
ﲭ
مِن
ﲮ
رَّبِّكَ
ﲯ
فَلَا
ﲰ
تَكُونَنَّ
ﲱ
مِنَ
ﲲ
ٱلۡمُمۡتَرِينَ
ﲳ
٩٤
ﲴ
Sana indirdiğimizden şüphede isen, senden önce indirdiğimiz Kitap'ları okuyanlara sor. And olsun ki, sana Rabbinden gerçek gelmiştir, sakın şüphelenenlerden olma.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.