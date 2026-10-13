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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Ayah 92
Yunus
92
10:92
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون ٩٢
فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةًۭ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًۭا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَـٰتِنَا لَغَـٰفِلُونَ ٩٢
فَٱلۡيَوۡمَ
ﱳ
نُنَجِّيكَ
ﱴ
بِبَدَنِكَ
ﱵ
لِتَكُونَ
ﱶ
لِمَنۡ
ﱷ
خَلۡفَكَ
ﱸ
ءَايَةٗۚ
ﱹﱺ
وَإِنَّ
ﱻ
كَثِيرٗا
ﱼ
مِّنَ
ﱽ
ٱلنَّاسِ
ﱾ
عَنۡ
ﱿ
ءَايَٰتِنَا
ﲀ
لَغَٰفِلُونَ
ﲁ
٩٢
ﲂ
"Senden sonrakilere bir ibret teşkil etmesi için bugün sadece senin cesedini çıkarıp (sahile) atacağız" dedik. Doğrusu insanların çoğu ayetlerimizden habersizdir.
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