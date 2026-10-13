Rebar Kurdish Tafsir Tefsir: Yunus Ayah 88

{موسا پێغەمبەر – صلی الله علیه وسلم - دوعا لە فیرعەونو دارو دەستەكەی دەكات} [ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ] كاتێك كه فیرعهون و دهسهڵاتدارانى حهقیان وهرنهگرت و بهردهوام بوون لهسهر كوفرو ستهم و تاوان موسا - صلی الله علیه وسلم - دوعاى لێكردن و فهرمووی: ئهی پهروهردگار تۆ جوانی و ماڵی دونیات به فیرعهون و دهسهڵاتدارانی بهخشیووه له ههموو شتێك كه بههۆی ئهم جوانی و ماڵهوه له ژیانی دونیادا خهڵكیان ئاوا گومڕا كردووهو له ڕێگای ڕاستی تۆ خهڵكیان لاداوهو زاڵ بوونه بهسهر خهڵكیدا، یاخود خهڵكى پێیان دهخهڵهتێت وادهزانن تۆ خۆشت دهوێن بۆیه دونیات پێ بهخشیوون [ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا ] خوایه ماڵیان لهناو بده (خواى گهوره سهروهت و سامانى كردنه بهرد) وه دڵیان توند بكه و مۆرى لێبده كه حهق وهرنهگرێت و بۆ ئیمان نهكرێتهوهو ئیمان نههێنن [ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٨٨) ] تا سزای بهئێش و ئازاری تۆ نهبینن كه ئهو كاتهیش ئیمان سوودی نیه.