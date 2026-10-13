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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Ayah 86
Yunus
86
10:86
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ٨٦
وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٨٦
وَنَجِّنَا
ﲞ
بِرَحۡمَتِكَ
ﲟ
مِنَ
ﲠ
ٱلۡقَوۡمِ
ﲡ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲢ
٨٦
ﲣ
"Allah'a güvendik; Ey Rabbimiz! Zalim bir millet ile bizi sınama, rahmetinle bizi kafirlerden kurtar" dediler.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.