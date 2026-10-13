Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Ayah 81
Yunus
81
10:81
فلما القوا قال موسى ما جيتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ٨١
فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٨١
فَلَمَّآ
ﱓ
أَلۡقَوۡاْ
ﱔ
قَالَ
ﱕ
مُوسَىٰ
ﱖ
مَا
ﱗ
جِئۡتُم
ﱘ
بِهِ
ﱙ
ٱلسِّحۡرُۖ
ﱚﱛ
إِنَّ
ﱜ
ٱللَّهَ
ﱝ
سَيُبۡطِلُهُۥٓ
ﱞ
إِنَّ
ﱟ
ٱللَّهَ
ﱠ
لَا
ﱡ
يُصۡلِحُ
ﱢ
عَمَلَ
ﱣ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﱤ
٨١
ﱥ
Attıklarında, Musa: "Yaptığınız sihirdir, fakat Allah onu boşa çıkaracaktır. Allah bozguncuların işini elbette düzeltmez. Suçlular istemese de Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirecektir" dedi.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.