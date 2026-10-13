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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Ayah 71
Yunus
71
10:71
۞ واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون ٧١
۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦ يَـٰقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِى وَتَذْكِيرِى بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓا۟ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةًۭ ثُمَّ ٱقْضُوٓا۟ إِلَىَّ وَلَا تُنظِرُونِ ٧١
۞ وَٱتۡلُ
ﱁ ﱂ
عَلَيۡهِمۡ
ﱃ
نَبَأَ
ﱄ
نُوحٍ
ﱅ
إِذۡ
ﱆ
قَالَ
ﱇ
لِقَوۡمِهِۦ
ﱈ
يَٰقَوۡمِ
ﱉ
إِن
ﱊ
كَانَ
ﱋ
كَبُرَ
ﱌ
عَلَيۡكُم
ﱍ
مَّقَامِي
ﱎ
وَتَذۡكِيرِي
ﱏ
بِـَٔايَٰتِ
ﱐ
ٱللَّهِ
ﱑ
فَعَلَى
ﱒ
ٱللَّهِ
ﱓ
تَوَكَّلۡتُ
ﱔ
فَأَجۡمِعُوٓاْ
ﱕ
أَمۡرَكُمۡ
ﱖ
وَشُرَكَآءَكُمۡ
ﱗ
ثُمَّ
ﱘ
لَا
ﱙ
يَكُنۡ
ﱚ
أَمۡرُكُمۡ
ﱛ
عَلَيۡكُمۡ
ﱜ
غُمَّةٗ
ﱝ
ثُمَّ
ﱞ
ٱقۡضُوٓاْ
ﱟ
إِلَيَّ
ﱠ
وَلَا
ﱡ
تُنظِرُونِ
ﱢ
٧١
ﱣ
Onlara Nuh'un başından geçenleri anlat: Milletine, "Ey milletim! Eğer durumum, Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa ki ben Allah'a güvenmişimdir siz ve koştuğunuz ortaklar elbirliği edin; yapacağınız iş sonra size bir tasa vermesin. Sonra onu bana uygulayın ve beni ertelemeyin" demişti.
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