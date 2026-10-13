Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Ayah 68
Yunus
68
10:68
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهاذا اتقولون على الله ما لا تعلمون ٦٨
قَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًۭا ۗ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ۖ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَـٰنٍۭ بِهَـٰذَآ ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٦٨
قَالُواْ
ﲝ
ٱتَّخَذَ
ﲞ
ٱللَّهُ
ﲟ
وَلَدٗاۗ
ﲠﲡ
سُبۡحَٰنَهُۥۖ
ﲢﲣ
هُوَ
ﲤ
ٱلۡغَنِيُّۖ
ﲥﲦ
لَهُۥ
ﲧ
مَا
ﲨ
فِي
ﲩ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲪ
وَمَا
ﲫ
فِي
ﲬ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲭﲮ
إِنۡ
ﲯ
عِندَكُم
ﲰ
مِّن
ﲱ
سُلۡطَٰنِۭ
ﲲ
بِهَٰذَآۚ
ﲳﲴ
أَتَقُولُونَ
ﲵ
عَلَى
ﲶ
ٱللَّهِ
ﲷ
مَا
ﲸ
لَا
ﲹ
تَعۡلَمُونَ
ﲺ
٦٨
ﲻ
"Allah çocuk edindi" dediler; haşa; O müstağnidir; göklerde ve yerde olanlara sahiptir. Elinizde, onun çocuk edindiğine dair bir delil yoktur, bilmediğiniz şeyi Allah'a karşı nasıl söylüyorsunuz?
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.