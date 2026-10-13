Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Ayah 65
Yunus
65
10:65
ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم ٦٥
وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٦٥
وَلَا
ﱣ
يَحۡزُنكَ
ﱤ
قَوۡلُهُمۡۘ
ﱥﱦ
إِنَّ
ﱧ
ٱلۡعِزَّةَ
ﱨ
لِلَّهِ
ﱩ
جَمِيعًاۚ
ﱪﱫ
هُوَ
ﱬ
ٱلسَّمِيعُ
ﱭ
ٱلۡعَلِيمُ
ﱮ
٦٥
ﱯ
İnkarcıların sözleri seni üzmesin, çünkü bütün kudret Allah'ındır. O, işitir ve bilir.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.