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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Ayah 60
Yunus
60
10:60
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ان الله لذو فضل على الناس ولاكن اكثرهم لا يشكرون ٦٠
وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٦٠
وَمَا
ﲡ
ظَنُّ
ﲢ
ٱلَّذِينَ
ﲣ
يَفۡتَرُونَ
ﲤ
عَلَى
ﲥ
ٱللَّهِ
ﲦ
ٱلۡكَذِبَ
ﲧ
يَوۡمَ
ﲨ
ٱلۡقِيَٰمَةِۗ
ﲩﲪ
إِنَّ
ﲫ
ٱللَّهَ
ﲬ
لَذُو
ﲭ
فَضۡلٍ
ﲮ
عَلَى
ﲯ
ٱلنَّاسِ
ﲰ
وَلَٰكِنَّ
ﲱ
أَكۡثَرَهُمۡ
ﲲ
لَا
ﲳ
يَشۡكُرُونَ
ﲴ
٦٠
ﲵ
Allah'a karşı yalan uyduranlar kıyamet gününü ne zannederler? Doğrusu Allah'ın insanlara olan nimeti boldur, fakat çoğu şükretmezler.
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