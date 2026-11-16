[ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ] به دڵنیایی له جیاوازی نێوان شهو و ڕۆژ كه شهو تاریكهو ڕۆژ ڕووناكهو شهو فێنكترهو ڕۆژ گهرمترهو شهو هێمنترهو ڕۆژ جهنجاڵتره [ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ] وه ئهوهی كه خوای گهوره له ئاسمانهكان دروستی كردووه له خۆرو مانگ و ئهستێرهكان، وه له زهویشدا لهو ههموو بوونهوهرو ڕووهك و دانهوێڵهیهی كه دروستی كردووه [ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ (٦) ] ئهمانه ههمووی نیشانهیه بۆ كهسانێك كه تهقوای خوای گهوره بكهن تا بههۆیهوه بگهن به ناسینی خوای گهوره.