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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Ayah 57
Yunus
57
10:57
يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمومنين ٥٧
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌۭ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًۭى وَرَحْمَةٌۭ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧
يَٰٓأَيُّهَا
ﱱ
ٱلنَّاسُ
ﱲ
قَدۡ
ﱳ
جَآءَتۡكُم
ﱴ
مَّوۡعِظَةٞ
ﱵ
مِّن
ﱶ
رَّبِّكُمۡ
ﱷ
وَشِفَآءٞ
ﱸ
لِّمَا
ﱹ
فِي
ﱺ
ٱلصُّدُورِ
ﱻ
وَهُدٗى
ﱼ
وَرَحۡمَةٞ
ﱽ
لِّلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱾ
٥٧
ﱿ
Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt ve kalblerde olana şifa, inananlara doğruyu gösteren bir rehber ve rahmet gelmiştir.
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