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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Ayah 50
Yunus
50
10:50
قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ٥٠
قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُۥ بَيَـٰتًا أَوْ نَهَارًۭا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥٠
قُلۡ
ﲮ
أَرَءَيۡتُمۡ
ﲯ
إِنۡ
ﲰ
أَتَىٰكُمۡ
ﲱ
عَذَابُهُۥ
ﲲ
بَيَٰتًا
ﲳ
أَوۡ
ﲴ
نَهَارٗا
ﲵ
مَّاذَا
ﲶ
يَسۡتَعۡجِلُ
ﲷ
مِنۡهُ
ﲸ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
ﲹ
٥٠
ﲺ
De ki: "Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse, ne yaparsınız? Suçlular neye bunda acele ediyorlar?"
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