Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Ayah 5
Yunus
5
10:5
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذالك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون ٥
هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءًۭ وَٱلْقَمَرَ نُورًۭا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ٥
هُوَ
ﲦ
ٱلَّذِي
ﲧ
جَعَلَ
ﲨ
ٱلشَّمۡسَ
ﲩ
ضِيَآءٗ
ﲪ
وَٱلۡقَمَرَ
ﲫ
نُورٗا
ﲬ
وَقَدَّرَهُۥ
ﲭ
مَنَازِلَ
ﲮ
لِتَعۡلَمُواْ
ﲯ
عَدَدَ
ﲰ
ٱلسِّنِينَ
ﲱ
وَٱلۡحِسَابَۚ
ﲲﲳ
مَا
ﲴ
خَلَقَ
ﲵ
ٱللَّهُ
ﲶ
ذَٰلِكَ
ﲷ
إِلَّا
ﲸ
بِٱلۡحَقِّۚ
ﲹﲺ
يُفَصِّلُ
ﲻ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﲼ
لِقَوۡمٖ
ﲽ
يَعۡلَمُونَ
ﲾ
٥
ﲿ
Güneşi ışıklı ve ayı nurlu yapan; yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için, aya konak yerleri düzenleyen O'dur. Allah bunları ancak gerçeğe göre yaratmıştır; bilen millete ayetleri uzun uzadıya açıklıyor.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.