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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Ayah 43
Yunus
43
10:43
ومنهم من ينظر اليك افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ٤٣
وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا۟ لَا يُبْصِرُونَ ٤٣
وَمِنۡهُم
ﱁ
مَّن
ﱂ
يَنظُرُ
ﱃ
إِلَيۡكَۚ
ﱄﱅ
أَفَأَنتَ
ﱆ
تَهۡدِي
ﱇ
ٱلۡعُمۡيَ
ﱈ
وَلَوۡ
ﱉ
كَانُواْ
ﱊ
لَا
ﱋ
يُبۡصِرُونَ
ﱌ
٤٣
ﱍ
Aralarında sana bakan vardır. Sen körleri, görmezlerken doğru yola iletebilir misin?
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