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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Ayah 4
Yunus
4
10:4
اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون ٤
إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًۭا ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُۥ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ شَرَابٌۭ مِّنْ حَمِيمٍۢ وَعَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ٤
إِلَيۡهِ
ﲆ
مَرۡجِعُكُمۡ
ﲇ
جَمِيعٗاۖ
ﲈﲉ
وَعۡدَ
ﲊ
ٱللَّهِ
ﲋ
حَقًّاۚ
ﲌﲍ
إِنَّهُۥ
ﲎ
يَبۡدَؤُاْ
ﲏ
ٱلۡخَلۡقَ
ﲐ
ثُمَّ
ﲑ
يُعِيدُهُۥ
ﲒ
لِيَجۡزِيَ
ﲓ
ٱلَّذِينَ
ﲔ
ءَامَنُواْ
ﲕ
وَعَمِلُواْ
ﲖ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲗ
بِٱلۡقِسۡطِۚ
ﲘﲙ
وَٱلَّذِينَ
ﲚ
كَفَرُواْ
ﲛ
لَهُمۡ
ﲜ
شَرَابٞ
ﲝ
مِّنۡ
ﲞ
حَمِيمٖ
ﲟ
وَعَذَابٌ
ﲠ
أَلِيمُۢ
ﲡ
بِمَا
ﲢ
كَانُواْ
ﲣ
يَكۡفُرُونَ
ﲤ
٤
ﲥ
Hepinizin dönüşü, O'nadır. Allah'ın vadi haktır. O, önce yaratır, sonra inanıp yararlı işler yapanların ve inkar edenlerin hareketlerinin karşılığını adaletle vermek için tekrar diriltir. İnkarcılara, inkarlarından ötürü kızgın bir içecek ve can yakıcı azab vardır.
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