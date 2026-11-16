[ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ] وه گهڕانهوهى ههموویشتان ههر بۆ لای خوای گهورهیه [ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ] وهعدو بهڵێنی خوای گهوره حهقهو جێبهجێ ئهبێ [ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ] ههر خوای گهورهیه سهرهتا مرۆڤهكانی دروست كردووه له خۆڵ (ئادهم) پاشان ئهیانگهڕێنێتهوه بۆ مردن [ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ] تا پاداشتی ئهو كهسانه بداتهوه كه باوهڕیان هێناوهو كردهوهی چاكیان كردووه به دادپهروهری، (كردهوهى چاك ئهوهیه بۆ خوا بێت و بۆ ریا نهبێت، وه لهسهر سوننهت بێت و بیدعه نهبێت) [ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ ] وه ئهو كهسانهش كه كافرو بێباوهڕ بوون ئاوێكیان بۆ ههیه كه كوڵاوه به ئاگری دۆزهخ [ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (٤) ] وه سزایهكی زۆر بهئێش و ئازاریان بۆ ههیه بههۆی ئهو كوفرانهی كه كردوویانه به خوای گهوره.