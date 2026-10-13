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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Ayah 36
Yunus
36
10:36
وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شييا ان الله عليم بما يفعلون ٣٦
وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَفْعَلُونَ ٣٦
وَمَا
ﱶ
يَتَّبِعُ
ﱷ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﱸ
إِلَّا
ﱹ
ظَنًّاۚ
ﱺﱻ
إِنَّ
ﱼ
ٱلظَّنَّ
ﱽ
لَا
ﱾ
يُغۡنِي
ﱿ
مِنَ
ﲀ
ٱلۡحَقِّ
ﲁ
شَيۡـًٔاۚ
ﲂﲃ
إِنَّ
ﲄ
ٱللَّهَ
ﲅ
عَلِيمُۢ
ﲆ
بِمَا
ﲇ
يَفۡعَلُونَ
ﲈ
٣٦
ﲉ
Onların çoğu zanna uyarlar; gerçekte ise zan, hakikat karşısında bir şey ifade etmez. Allah, yaptıklarını şüphesiz bilir.
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