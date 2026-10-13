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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Ayah 35
Yunus
35
10:35
قل هل من شركايكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون ٣٥
قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّىٓ إِلَّآ أَن يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٥
قُلۡ
ﱕ
هَلۡ
ﱖ
مِن
ﱗ
شُرَكَآئِكُم
ﱘ
مَّن
ﱙ
يَهۡدِيٓ
ﱚ
إِلَى
ﱛ
ٱلۡحَقِّۚ
ﱜﱝ
قُلِ
ﱞ
ٱللَّهُ
ﱟ
يَهۡدِي
ﱠ
لِلۡحَقِّۗ
ﱡﱢ
أَفَمَن
ﱣ
يَهۡدِيٓ
ﱤ
إِلَى
ﱥ
ٱلۡحَقِّ
ﱦ
أَحَقُّ
ﱧ
أَن
ﱨ
يُتَّبَعَ
ﱩ
أَمَّن
ﱪ
لَّا
ﱫ
يَهِدِّيٓ
ﱬ
إِلَّآ
ﱭ
أَن
ﱮ
يُهۡدَىٰۖ
ﱯﱰ
فَمَا
ﱱ
لَكُمۡ
ﱲ
كَيۡفَ
ﱳ
تَحۡكُمُونَ
ﱴ
٣٥
ﱵ
De ki: "Koştuğunuz ortaklardan gerçeğe eriştiren var mıdır?" De ki: "Ama Allah gerçeğe eriştirir. Gerçeğe eriştiren mi, yoksa, birisi götürmezse gidemeyen mi uyulmağa daha layıktır? Ne biçim hüküm veriyorsunuz?"
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