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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Ayah 31
Yunus
31
10:31
قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون ٣١
قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١
قُلۡ
ﲩ
مَن
ﲪ
يَرۡزُقُكُم
ﲫ
مِّنَ
ﲬ
ٱلسَّمَآءِ
ﲭ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲮ
أَمَّن
ﲯ
يَمۡلِكُ
ﲰ
ٱلسَّمۡعَ
ﲱ
وَٱلۡأَبۡصَٰرَ
ﲲ
وَمَن
ﲳ
يُخۡرِجُ
ﲴ
ٱلۡحَيَّ
ﲵ
مِنَ
ﲶ
ٱلۡمَيِّتِ
ﲷ
وَيُخۡرِجُ
ﲸ
ٱلۡمَيِّتَ
ﲹ
مِنَ
ﲺ
ٱلۡحَيِّ
ﲻ
وَمَن
ﲼ
يُدَبِّرُ
ﲽ
ٱلۡأَمۡرَۚ
ﲾﲿ
فَسَيَقُولُونَ
ﳀ
ٱللَّهُۚ
ﳁﳂ
فَقُلۡ
ﳃ
أَفَلَا
ﳄ
تَتَّقُونَ
ﳅ
٣١
ﳆ
De ki: "Gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Kulak ve gözlerin sahibi kimdir? Diriyi ölüden çıkaran, ölüyü de diriden çıkaran kimdir? Her işi düzenleyen kimdir?" Onlar: "Allah'tır! " diyecekler. "O halde O'na karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" de.
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