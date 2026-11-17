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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Ayah 27
Yunus
27
10:27
والذين كسبوا السييات جزاء سيية بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولايك اصحاب النار هم فيها خالدون ٢٧
وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌۭ ۖ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍۢ ۖ كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًۭا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٢٧
وَٱلَّذِينَ
ﱖ
كَسَبُواْ
ﱗ
ٱلسَّيِّـَٔاتِ
ﱘ
جَزَآءُ
ﱙ
سَيِّئَةِۭ
ﱚ
بِمِثۡلِهَا
ﱛ
وَتَرۡهَقُهُمۡ
ﱜ
ذِلَّةٞۖ
ﱝﱞ
مَّا
ﱟ
لَهُم
ﱠ
مِّنَ
ﱡ
ٱللَّهِ
ﱢ
مِنۡ
ﱣ
عَاصِمٖۖ
ﱤﱥ
كَأَنَّمَآ
ﱦ
أُغۡشِيَتۡ
ﱧ
وُجُوهُهُمۡ
ﱨ
قِطَعٗا
ﱩ
مِّنَ
ﱪ
ٱلَّيۡلِ
ﱫ
مُظۡلِمًاۚ
ﱬﱭ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱮ
أَصۡحَٰبُ
ﱯ
ٱلنَّارِۖ
ﱰﱱ
هُمۡ
ﱲ
فِيهَا
ﱳ
خَٰلِدُونَ
ﱴ
٢٧
ﱵ
Kötülük işleyenlere kötülükleri kadar ceza verilir; onların yüzlerini zillet bürür; Allah'a karşı onları savunacak yoktur; yüzleri, geceden kara bir parçayla örtülmüş gibidir. Bunlar cehennemliklerdir, orada temelli kalırlar.
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