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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Ayah 22
Yunus
22
10:22
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لين انجيتنا من هاذه لنكونن من الشاكرين ٢٢
هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍۢ طَيِّبَةٍۢ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌۭ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍۢ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَـٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ ٢٢
هُوَ
ﱚ
ٱلَّذِي
ﱛ
يُسَيِّرُكُمۡ
ﱜ
فِي
ﱝ
ٱلۡبَرِّ
ﱞ
وَٱلۡبَحۡرِۖ
ﱟﱠ
حَتَّىٰٓ
ﱡ
إِذَا
ﱢ
كُنتُمۡ
ﱣ
فِي
ﱤ
ٱلۡفُلۡكِ
ﱥ
وَجَرَيۡنَ
ﱦ
بِهِم
ﱧ
بِرِيحٖ
ﱨ
طَيِّبَةٖ
ﱩ
وَفَرِحُواْ
ﱪ
بِهَا
ﱫ
جَآءَتۡهَا
ﱬ
رِيحٌ
ﱭ
عَاصِفٞ
ﱮ
وَجَآءَهُمُ
ﱯ
ٱلۡمَوۡجُ
ﱰ
مِن
ﱱ
كُلِّ
ﱲ
مَكَانٖ
ﱳ
وَظَنُّوٓاْ
ﱴ
أَنَّهُمۡ
ﱵ
أُحِيطَ
ﱶ
بِهِمۡ
ﱷ
دَعَوُاْ
ﱸ
ٱللَّهَ
ﱹ
مُخۡلِصِينَ
ﱺ
لَهُ
ﱻ
ٱلدِّينَ
ﱼ
لَئِنۡ
ﱽ
أَنجَيۡتَنَا
ﱾ
مِنۡ
ﱿ
هَٰذِهِۦ
ﲀ
لَنَكُونَنَّ
ﲁ
مِنَ
ﲂ
ٱلشَّٰكِرِينَ
ﲃ
٢٢
ﲄ
Sizi karada ve denizde yürüten Allah'tır. Bulunduğunuz gemi, içindekileri güzel bir rüzgarla götürürken yolcular neşelenirler; bir fırtına çıkıp da onları her taraftan dalgaların sardığı ve çepeçevre kuşatıldıklarını sandıkları anda ise Allah'ın dinine sarılarak, "Bizi bu tehlikeden kurtarırsan and olsun ki şükredenlerden oluruz" diye O'na yalvarırlar.
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