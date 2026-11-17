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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Yunus Ayah 17
Yunus
17
10:17
فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون ١٧
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٧
فَمَنۡ
ﲁ
أَظۡلَمُ
ﲂ
مِمَّنِ
ﲃ
ٱفۡتَرَىٰ
ﲄ
عَلَى
ﲅ
ٱللَّهِ
ﲆ
كَذِبًا
ﲇ
أَوۡ
ﲈ
كَذَّبَ
ﲉ
بِـَٔايَٰتِهِۦٓۚ
ﲊﲋ
إِنَّهُۥ
ﲌ
لَا
ﲍ
يُفۡلِحُ
ﲎ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
ﲏ
١٧
ﲐ
Allah'a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Suçlular elbette saadete erişemezler.
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